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CANIM BENiM

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da etkinliklerle kutlanacak.

CANIM BENiM

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da etkinliklerle kutlanacak.

23 Kasım 2018 Cuma 18:57
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CANIM BENiM

GÖNÜLLERİNİ dolduran meslek aşkıyla toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerin unutulmadığı Öğretmenler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da törenlerle kutlanacak. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanıyor. Yozgat’taki etkinlikler bugün saat 09.30’da Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak. Daha sonra İl Kültür Müdürlüğü salonunda devam edilecek.
YAZICI MESAJ YAYINLADI: Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, ‘Kainatın ekseninde bulunan ve fıtratı itibariyle yeryüzünü imar etmek gibi ulvi bir sorumluluğu yüklenmiş olan insanın kemalat süreci sevgi, saygı, bilgi, beceri ve etik değerler sistemini barındıran bir süreçtir. Bu sürecin en başat mümessili ise öğretmenlerdir. Bu bağlamda, tabiatın korunması ve daha mamur hale getirilmesi, kalplerin daha müşfik ve davranışların daha naif olması bizlerin sevgi ve merhamet yüklü dokunuşlarıyla mümkündür. Tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Gününü kutlar, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Şehit olan ve ahirete irtihal eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diler, emekli olan meslektaşlarımıza sağlık ve esenlik dileğiyle saygılar sunarım’’ dedi.
EMEKLİ ÖĞRETMENE VEFA: Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 88 yaşındaki emekli öğretmen Halit Çakır’ı evinde ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı. Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kıyak, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaptığı ziyarette Yazıcı, emekli öğretmen Halit Çakır’a çiçek ve çikolata takdim etti. 32 yılda yüzlerce öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Çakır’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Yazıcı, Çakır’ın öğretmenlik anılarını dinledi.

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