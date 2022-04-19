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Çandır’da asfalt incelemesi

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı köy yollarında yapımı tamamlanan ve devam eden 1’inci ve 2’inci Kat asfalt kaplama, BSK, yama ve köy yollarında yapılan bakım ve onarımların ne aşamada olduğu hakkında incelemeler yapıldı.

19 Nisan 2022 Salı 00:42
Çandır’da asfalt incelemesi

İncelemeler hakkında bilgi veren Meclis Üyesi Hüseyin Lale Çandır ilçesine bağlı İğdeli köyünde 750 metre kanal kazısı ve köy çeşmesi boru hattının değişiminin yapıldığını, 15 kilometre greyderli arazi yolunun bakım ve onarımın yapıldığı ve 14 kilometre asfalt yama işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Gürpınar köyünde 250 metre kanal kazımı ve dolgusunun yapıldığını vurgulayan Lale, ‘’7 kilometre greyderli arazi yolunun bakım ve onarımının yapıldığı ve 3 kilometre asfalt yama işleminin gerçekleştirilmiştir. Kozan köyünde 2,5 kilometre kanalizasyon hattı kanal kazımı ve dolgusunun yapıldığı. 4.5 kilometre Çandır - Çokradan arası yolun kumlamasının yapıldığı, 10 kilometre greyderli arazi yolunun bakım ve onarımının yapıldığı ve l kilometre asfalt yama işleminin gerçekleştirildiği görülmüştür. Büyükkışla köyünde 3 gözlü köprü yapımı, 1,5 kilometre içme suyu kanal kazımı ve dolgusunun yapıldığı, 8 kilometre greyderli arazi yolunun bakım ve onarımın yapıldığı ve 8 kilometre asfalt yama işleminin gerçekleştirildiği komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ dedi.

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:48
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