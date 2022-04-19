Çandır’da asfalt incelemesi

İncelemeler hakkında bilgi veren Meclis Üyesi Hüseyin Lale Çandır ilçesine bağlı İğdeli köyünde 750 metre kanal kazısı ve köy çeşmesi boru hattının değişiminin yapıldığını, 15 kilometre greyderli arazi yolunun bakım ve onarımın yapıldığı ve 14 kilometre asfalt yama işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Gürpınar köyünde 250 metre kanal kazımı ve dolgusunun yapıldığını vurgulayan Lale, ‘’7 kilometre greyderli arazi yolunun bakım ve onarımının yapıldığı ve 3 kilometre asfalt yama işleminin gerçekleştirilmiştir. Kozan köyünde 2,5 kilometre kanalizasyon hattı kanal kazımı ve dolgusunun yapıldığı. 4.5 kilometre Çandır - Çokradan arası yolun kumlamasının yapıldığı, 10 kilometre greyderli arazi yolunun bakım ve onarımının yapıldığı ve l kilometre asfalt yama işleminin gerçekleştirildiği görülmüştür. Büyükkışla köyünde 3 gözlü köprü yapımı, 1,5 kilometre içme suyu kanal kazımı ve dolgusunun yapıldığı, 8 kilometre greyderli arazi yolunun bakım ve onarımın yapıldığı ve 8 kilometre asfalt yama işleminin gerçekleştirildiği komisyonumuzca tespit edilmiştir’’ dedi.