Çandır’da ağaçlandırma

Kaymakam Ramazan Cihangir, Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen ile birlikte Keldağ mevkiinde incelemelerde bulundu. Çandır ilçesinde 2009-2010 yıllarında köy yolları güzergahlarında ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, 4 bin civarında ağaç dikildiği kaydedildi. Mülkiyeti Hazineye ait Güllüdağı ve Keldağ mevki ağaçlandırma alanı olarak tahsisinin yapıldığı, Yozgat Orman Müdürlüğü ile protokol yapılarak, bu alanların ağaçlandırılması, bakım ve onarımının yapılmakta olduğu kaydedildi. 2010 yılı içerisinde Çandır ilçesinin Bahçelievler Mahallesi Keldağ Mevkiine piknik alanı ve park yapılarak hizmete açıldığı, bölgedeki Adalar Mevkiinde Piknik Alanı hizmet verdiği bildirildi.