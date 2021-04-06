Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1442
ALTIN
450.808
DOLAR
8.1168
STERLİN
11.2808
EURO
9.5871

Çandır’da ağaçlandırma

ÇANDIR İlçesinde sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları değerlendirildi.

06 Nisan 2021 Salı 00:36
Çandır’da ağaçlandırma

Kaymakam Ramazan Cihangir, Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen ile birlikte Keldağ mevkiinde incelemelerde bulundu. Çandır ilçesinde 2009-2010 yıllarında köy yolları güzergahlarında ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, 4 bin civarında ağaç dikildiği kaydedildi. Mülkiyeti Hazineye ait Güllüdağı ve Keldağ mevki ağaçlandırma alanı olarak tahsisinin yapıldığı, Yozgat Orman Müdürlüğü ile protokol yapılarak, bu alanların ağaçlandırılması, bakım ve onarımının yapılmakta olduğu kaydedildi.  2010 yılı içerisinde Çandır ilçesinin Bahçelievler Mahallesi Keldağ Mevkiine piknik alanı ve park yapılarak hizmete açıldığı, bölgedeki Adalar Mevkiinde Piknik Alanı hizmet verdiği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Çandır’da Ağaçlandırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 PROJEYE ONAY
6 PROJEYE ONAY
BiK Müdüründen ziyaret
BiK Müdüründen ziyaret
TOKi Konutları yükseliyor
TOKi Konutları yükseliyor
Kırmızı Çizgi uygulaması
Kırmızı Çizgi uygulaması
Okulların bakımı
Okulların bakımı
Sorgun her alanda değişiyor
Sorgun her alanda değişiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim