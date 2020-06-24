Çandır’a mesire alanı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Çandır ilçesinde belediye tarafından projelendirilen mesire alanını geldi, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün’den bilgi aldı. Milletvekili Başer, ‘’Çandırımıza lokantası, piknik alanları ve sosyal donatılarının olduğu muhteşem bir mesire alanı kazandırıyoruz. Çandır Belediyemiz tarafından Kel Dağı'nda yaptırılan Mesire alanımız yılsonuna bitirilecektir’’ dedi. Milletvekili Başer, Çandır'da restorasyonu Vakıflar tarafından yapılan Dulkadir Hükümdarı Alaüddevle Bey’in oğlu Şahruh Bey’in karısı Şah Sultan Hatun’a ait türbeyi ziyaret etti. Başer, Nuri Eser tarafından 30 bin ton kapasiteli lisanslı siloculuk tesislerinde incelemelerde bulundu.

•Seyfettin Sağlam•