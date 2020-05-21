Çandır’a hastane

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat için iki güzel müjdeyi daha verdi. Oktay, Çandır ilçesine 10 yatak kapasiteli Entegre İlçe Hastanesi yapılacağını, Yenifakılı ilçesine ise Öğretmenevine kavuşturulacağını bildirdi. Oktay, ‘’Çandır Entegre Devlet Hastanemizin yatırım tutarı yaklaşık 11 milyon Türk Lirasıdır. İlçe hastanemizin uygulama projesi ve ihale dokümanları hazırlık süreci devam ediyor. İnşallah bu sene temelini atacağız’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenifakılı ilçesinde ise Öğretmen Evi açılmasının planlandığını bildirdi. Oktay, ‘’Öğretmen evinin yıl sonuna kadar hizmete girmesi için gerekli olan ödenek yatırım programına alındı. Bu güzel projelerin Yozgat’ımıza ve ilçelerimize hayırlı olmasını dilerim’’ ifadelerini kullandı.