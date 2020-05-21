Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102158
ALTIN
379.928
DOLAR
6.7915
STERLİN
8.2745
EURO
7.4554

Çandır’a hastane

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çandır ilçesinin de yeni bir hastaneye kavuşturulacağını söyledi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 01:25
Çandır’a hastane

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat için iki güzel müjdeyi daha verdi. Oktay, Çandır ilçesine 10 yatak kapasiteli Entegre İlçe Hastanesi yapılacağını, Yenifakılı ilçesine ise Öğretmenevine kavuşturulacağını bildirdi. Oktay, ‘’Çandır Entegre Devlet Hastanemizin yatırım tutarı yaklaşık 11 milyon Türk Lirasıdır. İlçe hastanemizin uygulama projesi ve ihale dokümanları hazırlık süreci devam ediyor. İnşallah bu sene temelini atacağız’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenifakılı ilçesinde ise Öğretmen Evi açılmasının planlandığını bildirdi. Oktay, ‘’Öğretmen evinin yıl sonuna kadar hizmete girmesi için gerekli olan ödenek yatırım programına alındı. Bu güzel projelerin Yozgat’ımıza ve ilçelerimize hayırlı olmasını dilerim’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Çandır’a Hastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nereler ne zaman açık?
Nereler ne zaman açık?
Sarıkaya’da EDS dönemi
Sarıkaya’da EDS dönemi
TKDK Bilgilendirdi
TKDK Bilgilendirdi
Dereler geçit verecek
Dereler geçit verecek
Çocuklar parklara koştu
Çocuklar parklara koştu
Gözlere dikkat!
Gözlere dikkat!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim