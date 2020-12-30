Çandır'da dar gelirli ailelere konut

AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, kira öder gibi ev sahibi olma imkanının Çandır’da da hayata geçirileceği9ni bildirdi. İlbay, ‘’Bu kapsamda 110 sosyal konut ve iş yerleri yapılacaktır. İhaleyi alan yüklenici firma ilk kazmayı vurmuş olup, 2021 sonunda konutların teslim edilmesi planlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere; Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Milletvekilimiz, Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ’a ve Milletvekilimiz, Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Başer Bey’e ilçem adına hassaten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum’’ dedi.