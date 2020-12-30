Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1460
ALTIN
445.989
DOLAR
7.3871
STERLİN
9.9750
EURO
9.0516

Çandır'da dar gelirli ailelere konut

ÇANDIR ilçesinde dar gelirli aileler için 110 konut yapımına yönelik çalışmalara başlanıldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:02
Çandır'da dar gelirli ailelere konut

AK Parti Çandır İlçe Başkanı Halim İlbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, kira öder gibi ev sahibi olma imkanının Çandır’da da hayata geçirileceği9ni bildirdi. İlbay, ‘’Bu kapsamda 110 sosyal konut ve iş yerleri yapılacaktır. İhaleyi alan yüklenici firma ilk kazmayı vurmuş olup, 2021 sonunda konutların teslim edilmesi planlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere; Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Milletvekilimiz, Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ’a ve Milletvekilimiz, Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Başer Bey’e ilçem adına hassaten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Çandırda Dar Gelirli Ailelere Konut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SULARIMIZ HER DERDE DEVA
SULARIMIZ HER DERDE DEVA
YARDIM KAMPANYASI
YARDIM KAMPANYASI
TEMA’da Karaduman dönemi
TEMA’da Karaduman dönemi
Asayiş toplantısı
Asayiş toplantısı
Çiftçilere özel KAMPANYA
Çiftçilere özel KAMPANYA
Ağaç engeli KALDIRILDI
Ağaç engeli KALDIRILDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim