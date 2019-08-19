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Çandır Belediyesine araç desteği

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen özellikli iş makinası Çandır Belediyesi makine parkında konuşlandırıldı.

Çandır Belediyesine araç desteği

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen özellikli iş makinası Çandır Belediyesi makine parkında konuşlandırıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 04:46
Çandır Belediyesine araç desteği

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce Çandır Belediyesine hibe edilen, Kazıyıcı, Yükleyici, Kepçe özelliğine sahip iş makinası teslim alındı. Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, makine parkında konuşlandırılan iş makinasının belediye hizmetlerini kolaylaştıracağını, iş makinasının özellikle altyapı çalışmalarında kullanılacağını söyledi. Başkan Mustafa Ertan Örgün, ilçenin altyapı sorunlarının çözümlenmesi noktasında bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını, çalışmaların devam ettiğini, halka en iyi hizmeti sonmak için çalıştıkları kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Çandır Belediyesine Araç Desteği
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