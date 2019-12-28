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CANDIR AÇ KALMASIN

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerine dönüp, kar yağışının başlamasıyla birlikte yaşanılan olumsuzluklardan en fazla etkilenen canlılardan sokak hayvanları ve kuşların imdadına minikler yetişti.

CANDIR AÇ KALMASIN

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerine dönüp, kar yağışının başlamasıyla birlikte yaşanılan olumsuzluklardan en fazla etkilenen canlılardan sokak hayvanları ve kuşların imdadına minikler yetişti.

28 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
CANDIR AÇ KALMASIN

Sarıkaya İlçesinde ‘Kuşlara Bir Damla Umut’ etkinliği, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in de katılımıyla yapıldı. Sarıkaya Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri, yurt genelinde ve 20 Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen proje kapsamında ellerinde kuş yuvalarıyla birlikte sokağa çıktı. Çocuklarda şefkat, merhamet, empati, hayvan ve doğa sevgisi, paylaşma gibi değerleri aşılamaya yönelik etkinlik, Sarıkaya Belediyesi Hacı Hasan Bor Parkı’nda hayata geçirildi. Projeye kapsamında Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu’ndan ikisi özel eğitim sınıfı olmak üzere toplam dört sınıfın katıldığı etkinlikte Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de hazır bulundu. Öğrenciler, Başkan Açıkel, öğretmenler ve görevlilerinde yardımı ile Hacı Hasan Bor Parkı içerisinde yer alan ağaçlara, uygu alanlara kuş yuvaları bırakıp, astı, kuşyemleri bırakıldı. Projenin Sarıkaya ilçesinde 3 yıldır Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmen Bekir Köksal ve Yasemin Köksal tarafından yürütüldüğü bildirildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Bekir ve Yasemin Köksal hocamızla birlikte onlara destek olarak projeye emek veren Yunus Emre Doğan, Hafize Doğan hocalarımızı, geleceğimizin teminatı olan minik yürekleriyle kocaman işler yapan öğrencilerimizi de emek ve gayretleri için tebrik ederek başarılarının devamını diliyoruz’’ dedi.

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CANDIR AÇ KALMASIN
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