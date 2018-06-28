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CANAVAR DURMUYOR

YOLLAR bölündü, şerit sayıları artırıldı, ulaşımda demiryolu ve havayolu ağları devreye sokulmasına karşın karayolunda yaşanılan trafik kazalarının önüne geçilemedi.

CANAVAR DURMUYOR

YOLLAR bölündü, şerit sayıları artırıldı, ulaşımda demiryolu ve havayolu ağları devreye sokulmasına karşın karayolunda yaşanılan trafik kazalarının önüne geçilemedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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CANAVAR DURMUYOR

Karayollarında iyileştirme yapılması ile birlikte sürücü dikkatsizliği gibi hatalarda daha da arttı. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl meydana gelen 3 bin 684 trafik kazasının önemli bölümünde sürücü hatalarının ön plana çıktığı kaydedildi.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Türkiye‘de karayolu ağında 2017 yılında toplam 1 milyon 202 bin 716 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 20 bin 47’si maddi hasarlı, 182 bin 669’i ise ölümlü/yaralanmalı olduğu kaydedildi. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 74,4'ü yerleşim yeri içinde yüzde 25,6'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Türkiye’de 2017 yılında meydana gelen 182 bin 669 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 534 kişi kaza yerinde, 3 bin 893 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 48,6'sı, yaralanmaların yüzde 66,8'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 51,4’ü yaralanmaların ise yüzde 33,2’si yerleşim yeri dışında oldu. Türkiye’de karayolu ağında 2017 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,2’si sürücü, yüzde 34,2'si yolcu, yüzde 22,6'sı ise yaya olduğu bildirildi.
50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yozgat’ta 2017 yılında meydana gelen toplam 3 bin 684 trafik kazasından 2 bin 406’sı maddi hasarlı, bin 278’inin de ölümlü kaza olduğu kaydedildi. Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden 50 kişiden 36’sının kaza yerinde, 14’ü ise kaldırıldıklarını sağlık kuruluşunda vefat etti. Kazalarda 2 bin 695 kişi de yaralandı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazalarının yarısına yakını gündüz meydana geldi. 
KAZANIN NEDENLERİ
Yozgat’ta meydana gelen trafik kazalarında sürücü kusurları öne çıktı. Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kazalara davetiye çıkarttığı kaydedildi. Bununla birlikte yol ve taşıt kusurları, geçit ve kavşakların bulunmadığı yerlerde geçme kurallarına, trafik ışık ve işaretlerine uyulmaması, taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunmak, karşıdan karşıya geçişlerde trafik kurallarına uymamak, taşıt yoluna girmek, dönüş ve kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak gibi konuların kazalara sebebiyet verdiği ifade edildi.
 

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