Canavar boş durmadı…

YOZGAT Merkez ve Sorgun ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yozgat Belediyesine ait O.G. yönetimindeki 66 DP 795 plakalı vidanjör, Eskipazar Mahallesi Kayseri Yolunda, önünde seyrederken sepeti kaldırıma sürtündüğü için yola doğru manevra yapan Aytekin Düz'ün (49) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Aytekin Düz kaza yerinde hayatını kaybetti, vidanjör şoförü gözaltına alındı.

Sorgun ilçesinde ise, Sercan Ateş yönetimindeki 38 ACD 343 plakalı kamyonet, Sivas-Yozgat kara yolu Caferli köyü yakınlarında devrildi. Araçta bulunan Mehmet Coşkun (53) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Sercan Ateş, Naim Aydın (39) ve Sadullah Gürdemir (31), Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.