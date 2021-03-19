Çanakkale’deki şehitlerimiz

Karaca, Yozgat'ın resmi kayıtlara göre Çanakkale Savaşı'nda 2 bin 52 şehit verdiğini ve nüfusuna oranla en fazla şehit veren il olduğunu söyledi. Çocukluğundan bugüne gazi ve şehit hikayelerine meraklı olduğuna değinen Karaca, 6 yılda 200 köy dolaşarak topladığı 18 gazinin hikayesini '’Her hayat bir destandı’ adıyla kitaplaştırdığını belirterek, bu süreçte Kara Seyit olarak bilinen Seyit Uçar'ın 95 yaşında yakınları tarafından kaydedilmiş ses kaydına ulaştığını bildirdi. Kendisinin de bir gazi torunu olduğunu belirten Karaca, ''Köy odalarında gazi hikayelerini dinleyerek büyüdüm. Ben de atalarımızın ne zorluklarla vatanı bugünlere getirdiklerini gelecek nesillere aktarmak için kitabı yazdım'' dedi. Karaca, araştırmalarının devam ettiğini, Yozgat’ın bilinmeyen gerçekleri üzerine yaptığı araştırmalarını da önümüzdeki süreçte kitap haline getireceğini ifade etti.