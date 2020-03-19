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Çanakkale Zaferini işaret diliyle andılar

KADIŞEHRİ İlçesinde, öğrenciler Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümü kutlamalarına, işaret diliyle söyledikleri türkü ile destek verip, katıldılar.

19 Mart 2020 Perşembe 03:34
Çanakkale Zaferini işaret diliyle andılar

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy,  ‘Engelleri aşıyor, tarihimizi yaşatıyoruz’ sloganı ile yola çıkılarak, Destansı Çanakkale mücadelesinin herkese anlatılması, hafızalarımızdaki yerinin tazelenmesi farklı bir etkinlik düzenlendiğini söyledi. Aksoy, Kadışehri Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ‘Çanakkale Bugün Toz ile Duman’ adlı türküsünü işaret dili ile icra ettiklerini kaydetti. Aksoy, ‘’Bu güzel çalışmalarından ötürü kıymetli öğretmenlerime ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz musibet yoktur’’ dedi.

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