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Çanakkale programı

YOZGAT Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Büyük Sinemada etkinlik düzenledi.

Çanakkale programı

YOZGAT Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Büyük Sinemada etkinlik düzenledi.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Çanakkale programı

Programa şehit aileleri ve yakınları ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, Yozgat Çözüm Koleji Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, okul öğretmenleri ve öğrencileri ile velileri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tüm şehitler için dua edildi. Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sokak röportajları bölümünde şehit olan bir askerin mektubu vatandaşlara okutuldu. Program daha sonra şiir dinletileri, video gösterileri ve Çanakkale Zaferi Oratoryosu ile devam etti. Müzik öğretmeni İbrahim Ekici tarafından hazırlanan konserde öğrenciler Çanakkale türkülerini seslendirdi, yoğun katılımın olduğu program sona erdi.

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