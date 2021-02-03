Çanakkale Müzesi Yozgat’ta

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Al sancağın dalgalandığı her yer Çanakkale’ ülküsüyle 2 Temmuz tarihinde Çanakkale’den yola çıkartılan Çanakkale gezici Müzesinin 58’inci durağı Yozgat oldu. Cumhuriyet Alanı’nda konuşlanan Çanakkale gezici müzesi Yozgat halkının ziyaretine açıldı. Gün boyunca Cumhuriyet Alanında konuşlanan Çanakkale Müzesine Yozgatlılar öğle saatlerinden itibaren ilgi göstermeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından oluşturulan Çanakkale Gezici Tırı 2 Temmuz tarihinde Çanakkale’den yola çıktı. 57 ili gezdikten sonra Yozgat’a gelen müze, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray illeri ile yoluna devam edecek. 106 yıl geçmesine rağmen Çanakkale Savaşı’ndaki o millî mücadele ruhunu vatandaşlara yaşatan müzede ilk seferberlik emrinden zaferin kazanıldığı güne kadarki kara ve deniz savaşlarının materyaller, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgiler ile belgeler yer alıyor. Çanakkale Savaşları Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş, şuanda 58’inci illeri olan Yozgat’ta bulunduklarını dile getirerek, ‘’Müzemiz içerisinde 7 ayrı vitrin bulunmakta, bu vitrinde savaş eserleri, görseller ve dış ses eşliğinde ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale savaşlarımız halkımıza tanıtılmaktadır. Pandemi süreci ile ilgili de her türlü önlemi almış bulunmaktayız. Ateş ölçümü, maske kontrolü, el dezenfektanı standartları ile yerde de sosyal mesafeyi belirten çıkartmalarımız bulunmaktadır. Ayrıca maksimum içeriye 10 kişi almaktayız’’ dedi.

VALİ POLAT’TA ZİYARET ETTİ

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile birlikte Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti. Vali Polat, “Çanakkale Alan Başkanlığımızın tüm Türkiye’yi dolaşan tırda bugün Yozgat’ta. Tüm şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Çanakkale savaşı yüzbinlerce insanımızı kaybettiğimiz muazzam bir zafer. Onların zaferleri ile ayaktayız. Şehitlerimizin toprağa düşen bedenleriyle ayaktayız. Onun için hep söylüyoruz ya çok çalışmamız lazım. O şehitlerimize mahcup olmamak için o insanlara mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Tekrardan bu devlet için, bu bayrak için bu ezan için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.