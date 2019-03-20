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Çanakkale konseri

BOZOK Üniversitesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi´nin 104’üncü yıldönümü, Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Müzik Sanat Tarih Topluluğu tarafından konser verildi.

Çanakkale konseri

BOZOK Üniversitesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi´nin 104’üncü yıldönümü, Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Müzik Sanat Tarih Topluluğu tarafından konser verildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Çanakkale konseri

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İstiklal Marşımızın Kabulünün 98’inci yıldönümü kutlandı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı, Çanakkale Destanı anlatıldı. Çanakkale türkülerinin seslendirildiği programda, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir destan yazan, ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten, genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlar bir kez daha anıldı.

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