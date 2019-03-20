Çanakkale konseri

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İstiklal Marşımızın Kabulünün 98’inci yıldönümü kutlandı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı, Çanakkale Destanı anlatıldı. Çanakkale türkülerinin seslendirildiği programda, 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir destan yazan, ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten, genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlar bir kez daha anıldı.