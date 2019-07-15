Çanakkale Gezici Tırı Yerköy'de

Müzeyi ziyaret eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çanakkale'yi göremeyen ilçe halkının müze sayesinde bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Müzenin gezilip görülmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı'nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemeleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu müzeyi ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye gitme konusunda daha büyük bir istek duyacak. Halkımız ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendirmeli" dedi.

