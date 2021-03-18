Yozgat Valiliği, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü tören programını açıkladı. Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı’nın 106 yıllık haklı gururu, Şehitlikte düzenlenecek törenle yaşanacak. Yozgat Şehitliğindeki tören saat 10.30’da başlayacak. Burada yapılacak anma programının ardından Yozgat valisi Ziya Polat ve beraberindeki diğer il yöneticileri, Şehit Aileleri Derneği, Şehit Mehmet Koçak’ın eşi Dilek Koçak, Şehit Mustafa Aslan’ın eşi İlkay Aslan’ı ziyaret edecek. Saat 14:00’da Valilik Makamında Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirilecek. Saat 16:00’da ise Fatih Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi ‘Şehit Kütüphanesi’ açılışı gerçekleştirilecek.