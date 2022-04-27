Çanak Peynirinde güç birliği

Örmüş, Yozgat Çanak Peyniri projesinde Semra Mutlusoy ve Sevgi Şahin ile birlikte yürüme kararı aldı. Önceki gün Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından bir açıklama yapan Örmüş, geçtiğimiz Mart ayında İstanbul’da gerçekleştirilen 2’inci İstanbul Peynir Fuarı’nda Yozgat Çanak Peynirini Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelen peynir üreticileri ile buluşturduklarını hatırlattı. Fuara katılan ve bu lezzete aşina olan Yozgatlı hemşerileri kadar, daha önce çanak peynirini hiç tatmamış yerli ve yabancı katılımcıların da bu lezzeti çok beğendiğini ve bir talep oluşturduğuna dikkat çeken Örmüş, bu talebi karşılayabilmek adına bir güç birliği içerisine girdiklerini belirtti. Bu beraberlik ile daha güçlü olacaklarını ifade eden Örmüş ‘’Bugün, bizim için önemli bir gün. Yozgat Çanak Peyniri projemde kıymetli arkadaşlarım Semra Mutlusoy ve Sevgi Şahin ile birlikte yürüme kararı almış ve bu kararımızı resmiyete dökmüş bulunmaktayız. Projemizi kıymetli ortaklarım Semra Mutlusoy ve Sevgi Şahin de gayret, plan, strateji ve emekleri ile güçlerimizi birleştirerek zirveye taşıyacağız. Hem memleketimizin coğrafi işaretli yöresel lezzetini kurulacak olan tesisimizde seri üretimini yapacak hem de Yozgat’ımızın adını kadın girişimi başarısı ışığında Türkiye ve dünyaya duyuracağız. Artık daha güçlüyüz. Yıllardır bir arada çalıştığım, başarılı ve çalışkan kıymetli ortaklarım Sevgi hanım ve Semra hanıma teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Ortakları Semra Mutlusoy ise “Ebru hanımın Yozgat Çanak peyniri için başlattığı bu özel projede yer almaktan onur duyuyorum. Yol arkadaşlarım Ebru ve Sevgi hanımlar ile projenin bundan sonraki aşamalarını beraber yürüteceğiz. Yozgat’ımızın yöresel ürünü çanak peynirini sağlıklı ortamlarda üretip Türkiye genelindeki değerli hemşerilerimizin sofralarına ulaştırırken farklı kültürlere de tanıtımını sağlamış olacağız. Yozgat Çanak Peyniri projesi sayesinde birçok kadın arkadaşlarımıza istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.

Sevgi Şahin de “Bu proje içerisinde yer almaktan gurur duyuyor, Yozgatlı kadınlarımıza cesaret, istihdam, kendilerine güven vermesi açısından örnek olacağını düşünüyorum. Hedefimiz belli, Yozgat’ımızı ve Yozgat’ımıza has çanak peynirini tüm Türkiye’ye tanıtacak, aynı zamanda birçok kadın arkadaşlarımıza iş imkânı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

