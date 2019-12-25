CAN SUYU OLDULAR

‘Müslüman Kardeşlerine bir can suyu da sen ol’ kampanyasına katılan öğretmen ve öğrenciler, ilk su kuyusunu Bangladeş’te açılmasını sağladı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sarıkaya Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini bu vesile ile tebrik etti. Yazıcı, ‘’Müslüman kardeşine bir can suyu da sen ol, isimli yardım etkinliği kapsamında ilk su kuyusu Bangladeş'te açıldı. Okulumuzun yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri ile emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Hedef 11 kuyu açılması. Emeklerinin daim olması dileğiyle’’ dedi.