Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113153
ALTIN
286.452
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7085
EURO
6.5925

CAN SUYU OLDULAR

SARIKAYA ilçesi Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Bangladeş’te su kuyusu açılmasına destek verdi.

CAN SUYU OLDULAR

SARIKAYA ilçesi Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Bangladeş’te su kuyusu açılmasına destek verdi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
CAN SUYU OLDULAR

‘Müslüman Kardeşlerine bir can suyu da sen ol’ kampanyasına katılan öğretmen ve öğrenciler, ilk su kuyusunu Bangladeş’te açılmasını sağladı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sarıkaya Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini bu vesile ile tebrik etti. Yazıcı, ‘’Müslüman kardeşine bir can suyu da sen ol, isimli yardım etkinliği kapsamında ilk su kuyusu Bangladeş'te açıldı. Okulumuzun yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri ile emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Hedef 11 kuyu açılması. Emeklerinin daim olması dileğiyle’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
CAN SUYU OLDULAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 YIL SORUN YOK!
30 YIL SORUN YOK!
Mehmet Akif anıldı
Mehmet Akif anıldı
Doğalgaz Müjdesi
Doğalgaz Müjdesi
Gençler değerlendirme yaptı
Gençler değerlendirme yaptı
Arıtmaya yeni yer
Arıtmaya yeni yer
Orman tesislerinde inceleme
Orman tesislerinde inceleme
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim