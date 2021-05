CAN SIKINTISI MESLEK

Kasabasında İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra inşaatlarda fayans-mermer işi yapan ustasının yanında meslek öğrenen genç, iş alamadığı dönemlerde çobanlık yaparken, can sıkıntısını gidermek için oyduğu ağaçlarla yaptığı çalışmalar, artık geçim kaynağı oldu. Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Araplı Beldesinde ikamet eden 30 yaşındaki Müslüm Bükücü, yaklaşık 3 yıl önce evinin bir bölümünde oluşturduğu hobi atölyesinde ceviz ve gürgende oyma yaparak baston, asa, isimlik, tüfek dipçiği, kundak, kafes yapıyor, yurdun dört bir yanından gelen talepleri karşılamaya çalışıyor. Müslüm Bükücü, Araplı Beldesindeki evinin yanında kurduğu Hobi Atölyesi’nde yaptığı açıklamada, ’’Yaptığım işin bu kadar çok ilgi göreceğini, talep edileceğini hiç düşünmedim, dağda bayırda koyunları otlatırken can sıkıntısı ile başladım ama şimdi çok farklı konumdayım’’ ifadelerini kullandı. İlkokulu bitirdikten sonra Yozgat’ın Sorgun ilçesinde inşaatlarda fayans-mermer işi yapan bir ustanın yanında çırak olarak işe başladığını belirten Müslüm Bükücü ağaç oyma sanatına nasıl başladığını şöyle özetledi:

‘’Askere gittim, 2012 yılından askerden döndüm. Ara ara inşaatlarda fayans, mermer işi yaptım. İş bulamadığım, birazda rahatsızlığım nedeniyle fayans ve mermer tozundan uzak durmam gerektiği için köyde çobanlık yapmaya başladım. Koyunları otlatmak için dağ, bayır gezerken can sıkıntısı nedeniyle bulduğum ağaç dallarını bıçakla oymaya, şekil vermeye başladım. Dağda bayırda koyunlar var, çoban köpekleri bir de eşeğim var. Koyunlar otlarken, insanın uykusu geliyor. Koyunları bırakıp, uyumamak için ağaç dallarını oyarken yılan figürleri yaptım. Hoşuma gitti, devam ettim. Ardından ejderha, kurt, şahin, kanarya gibi figürler ortaya çıkarttım. Bir gün evde internette dolaşırken birisinin baston, asa yaptığını gördüm. Bende yaparım diyerek, çalışmaya başladım, ilk ürünleri ortaya çıktı. Kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım, çok iyi dönüşümler oldu. Talepler gelmeye başladı. Kendimi daha da geliştirdim, para ile satmaya başladım, hoşuma gitti.’’

HOBİ ATÖLYESİ

Müslüm Bükücü, asıl mesleğinden sonra çobanlık işini de bırakıp, evinin bir bölümünde üç yıl önce Hobi Atölyesi oluşturdu. ‘’Şimdi, baston, asa, isimlik, tüfek dipçiği, kundak, kafes yapıyorum’’ diyen Bükücü, gelen talebe göre çalıştığını, şuanda Osmaniye, Iğdır, İstanbul’dan gelen taleplere yönelik ceviz ve gürgeni oyarak yaptığı asa ve bastonlara son şeklini verip, müşterilerin gelip siparişlerini teslim almasını beklediğini bildirdi. Hayvan figürlü bastonları yaparken sadece törpü, keski ve çekiç kullanan Bükücü, ortaya çıkan ürünlerin her biri için en az üç gün uğraştığını, bazı çalışmalarının 10 günü bulduğunu kaydetti. Yaptığı son çalışmalardan bazılarının devlet büyüklerine hediyelik olarak istendiğini bildiren Müslüm Bükücü, ‘’Her çalışmamı özenle yapıyorum. Oyma işini titizlikle yapıyorum. Her kesimden talep var. Tek sıkıntım yeterince ceviz ve gürgen ağcı bulamıyorum. Bulduğumda satın alıp, evimin bir bölümünü istif ediyorum. Severek bu işi yapıyorum. Kendimi geliştirmek için araştırıyorum, videoları izliyorum, yeni çalışmalar deniyorum. Çok severek yaptığım bir iş oldu. Beni yurdun her bölgesinden, yurt dışından bile arayıp bulanlar var, sipariş veriyorlar, bilgi alıyorlar’’ diye konuştu. •Seyfi Çelikkaya•