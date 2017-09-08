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Can pazarı: 3 ölü

Akdağmadeni İlçesi'nde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı. Gelin ve damadın da yaralandığı kazada adeta can pazarı yaşandı.

Can pazarı: 3 ölü

Akdağmadeni İlçesi'nde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı. Gelin ve damadın da yaralandığı kazada adeta can pazarı yaşandı.

08 Eylül 2017 Cuma 07:00
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Can pazarı: 3 ölü

Kaza saat 22.50 sıralarında Akdağmadeni İlçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AFAT, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, araç kuyruğu oluştu. Kazada yaralananlar arasında Ağrı’dan kız alan Afyonlu bir ailede yer aldı. Perşembe günü Afyon’da düğün yapacak olan damat, nişanlısı, anne ve babaları kaza da yaralandı. Yaralı çift Sorgun Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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