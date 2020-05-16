YOZGAT/Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Vali Yardımcısı İzzet Ercan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sokak hayvanları, bakım evleri konusunda sohbet edildi. Fikir alış verişinde bulunuldu.
Can Dostlarından ziyaret
YOZGAT/Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Vali Yardımcısı İzzet Ercan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sokak hayvanları, bakım evleri konusunda sohbet edildi. Fikir alış verişinde bulunuldu.
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