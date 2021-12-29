CAN DOSTLARIMIZA SICAK YUVA

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, hayvan barınağının 2012 yılından beri faaliyette olduğunu söyledi. Barınakta yılda 250-300 sokak hayvanının kısırlaştırılarak yaşam alanlarına bırakıldığını ifade eden Açıkgöz, "Son zamanlarda bazı illerimizde üzüntülü hadiseler yaşandı. Yasaklı tabir edilen hayvanlar insanlara özellikle çocuklara zarar vermeye başladı. Onunla ilgili de Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine vatandaşımız yasaklı ırkları getirip barınağımıza bırakıyor." dedi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp, hasta ve yaralıların tedavisi yapıldıktan sonra kayıt altına alındığını anlatan Açıkgöz, "Kışın hayvanlarımız üşümesin diye dış kafeslerin etrafına çadır çekiyoruz. İç barınakta ise ısıtıcılarımız çalışıyor. Hayvanlara mamanın yanında toplu tüketimin olduğu hastane, cezaevi gibi yerlerin yemekhanelerinden artan yemekleri veriyoruz." diye konuştu.

Açıkgöz, sokak hayvanlarıyla ilgili son yayınlanan genelgede, yasaklı tabir edilen ırkların toplu yaşam alanlarında gezdirilmesine izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi. •aa•