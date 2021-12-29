Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

CAN DOSTLARIMIZA SICAK YUVA

Yozgat Belediyesi, 17 dönüm alanda oluşturduğu barınakta sokak hayvanlarını kısırlaştırma, tedavi ve bakım hizmeti yapıyor.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:19
CAN DOSTLARIMIZA SICAK YUVA

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, hayvan barınağının 2012 yılından beri faaliyette olduğunu söyledi. Barınakta yılda 250-300 sokak hayvanının kısırlaştırılarak yaşam alanlarına bırakıldığını ifade eden Açıkgöz, "Son zamanlarda bazı illerimizde üzüntülü hadiseler yaşandı. Yasaklı tabir edilen hayvanlar insanlara özellikle çocuklara zarar vermeye başladı. Onunla ilgili de Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine vatandaşımız yasaklı ırkları getirip barınağımıza bırakıyor." dedi.
Sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp, hasta ve yaralıların tedavisi yapıldıktan sonra kayıt altına alındığını anlatan Açıkgöz, "Kışın hayvanlarımız üşümesin diye dış kafeslerin etrafına çadır çekiyoruz. İç barınakta ise ısıtıcılarımız çalışıyor. Hayvanlara mamanın yanında toplu tüketimin olduğu hastane, cezaevi gibi yerlerin yemekhanelerinden artan yemekleri veriyoruz." diye konuştu.
Açıkgöz, sokak hayvanlarıyla ilgili son yayınlanan genelgede, yasaklı tabir edilen ırkların toplu yaşam alanlarında gezdirilmesine izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi. •aa•

Anahtar Kelimeler:
CAN DOSTLARIMIZA SICAK YUVAIlerigazetesiAralıkçarşambaYozgat BelediyesiBarınakSokakHayvanlarıSokak HayvanlarıTedavi Ve Bakım HizmetiSerdar AçıkgözHayvan BarınağıHayvanHayvanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALIŞMAYANLAR MAĞDUR
ÇALIŞMAYANLAR MAĞDUR
Fahiş fiyat denetimi
Fahiş fiyat denetimi
Din görevlileri toplandı
Din görevlileri toplandı
Güvenlik değerlendirildi
Güvenlik değerlendirildi
Okuma etkinliği
Okuma etkinliği
MEHMET AKİF ANILDI
MEHMET AKİF ANILDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim