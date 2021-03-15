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CAN DOSTLARA DESTEK

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği, Yerköy ilçesinin Saray Köyündeki sokak hayvanları için mama ve yuva desteğinde bulundu.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:06
CAN DOSTLARA DESTEK

SORGUN Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği, ‘Sevimli dostlarımız için biz de varız’’ kampanyası kapsamında, Yerköy ilçesinin Saray Köyündeki Yibitaş İlkokulu öğrencilerine seminer verdi, sokak hayvanları için mama ve yuva desteğinde bulundu. Dernek Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş, kış aylarında sokak hayvanlarının karınlarını doyurmakta büyük sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekerek, çocukları bilinçlendirmek amacıyla çeşitli okulları ziyaret edip, etkinlikler yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi. Akbaş, bu kapsamda Saray köyündeki Yibitaş İlkokulu'nu ziyaret ettiklerini, sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklarla ile ilgili üretilecek çözümler hakkında okul yönetimiyle istişarelerde bulunduklarını anlattı. Çocuklarda doğa ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla seminer düzenlediklerini kaydeden Akbaş, okula 6 paket mama, 4 kedi yuvası bıraktıklarını, bu tür eğitim çalışmalarının bundan sonra da devam ettirileceğini sözlerine ekledi. •Haber Merkezi• 

Anahtar Kelimeler:
CAN DOSTLARA DESTEK
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