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Can'a yeni görev!

Yozgat'ın yetiştirdiği başarılı siyasetçi ve bürokratlardan Ayhan Can, Ankara Haymana İlçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine atandı. 

Can'a yeni görev!

Yozgat'ın yetiştirdiği başarılı siyasetçi ve bürokratlardan Ayhan Can, Ankara Haymana İlçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine atandı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:15
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Can'a yeni görev!

Yozgat'ta  3 dönem başarılı bir il genel meclisi başkanlığı görevini yerine getiren Ayhan Can, sırasıyla Yozgat Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına şef olarak atanmıştıs. Can, son olarak Haymana İlçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine atandı. 
BAŞARILI SİYASİ KARİYER
1974 yılında Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'nde dünyaya gelen Ayhan Can, siyasi Türkiye'nin başarılı 15 yıllık siyasi iktidarının sahibi olan AK Parti'nin ilçede kurucu ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2004-2014 tarihleri arasında il genel meclisi üyesi seçilen  3 dönem bu görevi başarılı bir şekilde yürüttü. 2013-2014 tarihleri arasında Ankara Vilayetler Hizmet Birliğinde yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 
BÜROKRASİDE YENİ DÖNEM
Can, 30 Mart Mahalli İdareler Genel seçimleri ile birlikte siyasi kariyerine son verdi. Yozgat Belediyesinde Özel Kalem Müdürlüğü görevi ile bürokrasi hayatında yer alan Ayhan Can, bir süre bu görevde bulundu. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında şef olarak atanan Can, bakanlıkta Yozgat büro sorumlusu olarak danışmanlık görevi yürüttü. Can, kısa bir süre önce Ankara Haymana İlçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü görevine atandı ve Haziran ayı itibari ile görevine başladı. Can'ın yeni görevi Yozgat'ta olduğu kadar Ankara'da yaşayan hemşerileri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Biz de İleri Gazetesi ailesi olarak Haymana Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ayhan Can'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. 
 

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