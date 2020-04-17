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Çamur bile engel olamadı!

YOZGAT il genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekibinin, vatandaşların taleplerini yerine getirmede karşılaştıkları sıkıntılar bile, talebin yerine getirilmesine engel olmuyor.

17 Nisan 2020 Cuma 00:24
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Çamur bile engel olamadı!

Yozgat Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekibi, şehir merkezimize 7 kilometre uzakta vatandaşa ihtiyaçlarını götürmek için yola çıktı. Araç, yerleşim alanına giden yolda oluşan çamur balçığına saplandı. Ekip elemanları bir süre yaya olarak giderek, vatandaşın talep ettiği paketleri ulaştırdı. Daha sonra da aracı çamurdan çıkartıp, şehre döndü. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Ekibimiz, Murat amcamızın isteklerini götürürken olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kaldı. Ancak, hemşehrimizin isteklerini geride bırakmadı.

Kalan yolu yürüyerek tamamlayan ve Murat Amcamızın siparişlerini teslim eden ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeriniz uzak olabilir, ama gönüllerimiz bir’’ ifadelerini kullandı.

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Çamur Bile Engel Olamadı!
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