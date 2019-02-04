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Çamlıktaki kuş türleri

BOZOK Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Galip Akın, Öğretim Üyesi Esra Balıkçı, Araştırma Görevlisi İlter Tanrıverdi ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmalar kapsamında, çekilen fotoğraflar Novada AVM’de sergileniyor.

Çamlıktaki kuş türleri

BOZOK Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Galip Akın, Öğretim Üyesi Esra Balıkçı, Araştırma Görevlisi İlter Tanrıverdi ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmalar kapsamında, çekilen fotoğraflar Novada AVM’de sergileniyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Çamlıktaki kuş türleri

Yozgat Çamlığının bitki ve yaşayan canlılara yönelik bilinmeyenleri içeren, daha önce Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ yerleşkesinde açılan fotoğraf sergisi yarın akşama kadar açık kalacak. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında 216 bitki türünü tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Akın, bunun 28 türünün yöresel ve Türkiye’ye özgü endemik olduğu söyledi. Akın, Çamlıkta tespit edilen 71 kanatlı türünden 41'inin yerli, 13'ü yaz ziyaretçisi, 7'sinin kış ziyaretçisi, 10'u transit göçer olduğunu belirleyip, fotoğrafladıklarını ifade etti.

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