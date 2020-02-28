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Çamlıkta yemek keyfi

TÜRKİYE'nin ilk Milli parkı 1600 rakımlı Yozgat Çamlığında, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çamlık Oteli yenileme çalışmalarının ardından basına tanıtıldı.

28 Şubat 2020 Cuma 03:46
Çamlıkta yemek keyfi

Yozgat'ın tanınmış iki iş insanı Yaşar Güder ve Mehmet Yemenoğlu tarafından, tamamen kendi imkanları ile yeniledikleri Çamlık Otel'de konaklama tesisinin yanında Restorant bölümü, toplantı, düğün, nişan, sünnet, toplu yemek etkinlikleri için dizayn edilirken, günlük yemek ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde Yozgatlıların hizmetine hazır hale getirildi. İş insanları Güder ve Yemenoğlu, ''Yaklaşık 8 ay önce inşaat çalışmalarına başladık. Tamamlayıp hizmete sunduk. Burası Yozgatlıların yeridir. Sahip çıkmalarını bekliyoruz. Müşterilerimize, kaliteli hizmet,  iyi ve hijeni ön plana çıkartarak vermeye çalıştığımız hizmette sıkıntı olması halinde tarafımıza bilgi verilmesini istiyoruz. Çamlığa giriş konusunda sorunlar yaşıyoruz. Ancak, durumu ilgili birimlere ilettik. Çözüm aranıyor, bulunabileceğini umut ediyoruz. Burada sorunlar yaşıyoruz, bunları kendi imkanlarımızla aşma gayretindeyiz'' diye konuştular.

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Çamlıkta Yemek Keyfi
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