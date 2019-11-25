Çamlık yolu yenileniyor

Orman Bakanlığı tarafından Yozgat Belediyesine işletmesi verilen Yozgat Çamlığı içerisindeki yollarda yer yer bozulmaların meydana geldiği belirtildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Hemşehrilerimizin hafta sonu büyük ilgi gösterdiği Çamlık Kahvaltı Salonumuzun, bozuk yolları için kolları sıvadık. Kahvaltı salonumuzun yollarında çevre düzenlemesi ve otopark çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve yollarımız tesislerimize yakışan bir hale getirilecektir’’ dedi.