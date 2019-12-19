Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110575
ALTIN
281.153
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7491
EURO
6.5790

Çamlık Turizme Açılsın

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat çamlığında yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Çamlık Turizme Açılsın

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat çamlığında yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

19 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Çamlık Turizme Açılsın

Sedef, ülke genelindeki 44 millî park birisi olan Yozgat Çamlık Millî Parkının, 1958 yılında ülkemizde ilan edilen Türkiye'nin ilk millî parkı olduğunu hatırlattı. Sedef, bir dönem İç Anadolu'nun büyük bir kısmını kapsayan orman örtüsünden günümüze kadar ulaşan nadir örneklerden biri olan çamlıkta, karaçam, ardıç, akkavak, titrek kavak, karakavak, söğüt, alıç, ahlat ağaçlarının bulunduğunu kaydetti. Sedef, ‘’Sayısız hayvan türü ve ayrıca, Amerika'ya has beyaz kartal da bulunmakta. Buranın bir doğa harikası olduğunu tekrar belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmalarıyla turizme kazandırılmalıdır diyorum’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Çamlık Turizme Açılsın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıtma tamam
Arıtma tamam
UYGULAMA BAŞLIYOR
UYGULAMA BAŞLIYOR
Bu Cami Lavanta Kokacak
Bu Cami Lavanta Kokacak
İşbirliği Protokolü
İşbirliği Protokolü
Çiftçiden şekere ziyaret
Çiftçiden şekere ziyaret
Benim de toplantım varmış
Benim de toplantım varmış
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim