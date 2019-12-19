Çamlık Turizme Açılsın

Sedef, ülke genelindeki 44 millî park birisi olan Yozgat Çamlık Millî Parkının, 1958 yılında ülkemizde ilan edilen Türkiye'nin ilk millî parkı olduğunu hatırlattı. Sedef, bir dönem İç Anadolu'nun büyük bir kısmını kapsayan orman örtüsünden günümüze kadar ulaşan nadir örneklerden biri olan çamlıkta, karaçam, ardıç, akkavak, titrek kavak, karakavak, söğüt, alıç, ahlat ağaçlarının bulunduğunu kaydetti. Sedef, ‘’Sayısız hayvan türü ve ayrıca, Amerika'ya has beyaz kartal da bulunmakta. Buranın bir doğa harikası olduğunu tekrar belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmalarıyla turizme kazandırılmalıdır diyorum’’ diye konuştu.