ÇAMLIK TEMİZLENDİ

Daha sonra araçlarla çamlık milli parkının eteklerinde bulunan Cevdet Dündar Göleti bölgesine götürüldü. Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği, Bozok Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği, Yozgat Toplum Gönüllüleri Derneği üyelerinden oluşan gönüllü gençler, Dünya Temizlik Günü kapsamında Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında çöp toplayıp, temizlik çalışması yaptı. Çevre gönüllüleri, yapılan etkinliğin duyarlılığı ortaya koyup, insanlarda farkındalık geliştirmek adına yapıldığını belirttiler. Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan, çevrenin korunması için çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını hatırlatarak, çevre gönüllüleri olarak, çevre ile ilgili her konuda aktif rol alma gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi.