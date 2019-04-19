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ÇAMLIK TANITILDI

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Türkiye’nin ilk milli parkı çamlığın tanıtımını yaptı.

ÇAMLIK TANITILDI

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Türkiye’nin ilk milli parkı çamlığın tanıtımını yaptı.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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ÇAMLIK TANITILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas, Çorum, Erzincan, Tokat İl Müdürleri, Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Keskin’in konuğu oldu. Keskin, konuklarına Türkiye’nin ilk milli parkı çamlığı gezdirdikten sonra, çamlık içerisinde bulunan tesise götürdü. Burada Şube Müdürü Cihan Eğilmez, konuklara çamlık hakkında bilgi verdi. Eğilmez, ülkemizin ilan edilen ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın, Doğal yapısı bozulmamış görsel ve fiziksel değerleri, manzara güzellikleri, ekoturizm, yaban hayatı ve milli parkın ana kaynak değeri olan Anadolu Karaçamı hakkında bilgiler aktardı. 

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