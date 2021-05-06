Çamlık sessiz kaldı

Yozgat’ta bu kapsamda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl ilk kez vatandaşlar çamlığa çıkmadan Hıdırellez karşılayacak. Pandemi öncesinde ve kısıtlamanın olmadığı günlerde deyim yerindeyse iğne atsan düşmeyecek kadar kalabalık olan Çamlıkta şimdiler de sessizlik hakim. Eşsiz doğası, muhteşem manzarasıyla dikkatleri çeken Yozgat Çamlığı ve eteklerinde yer alan Fatih Tabiat parkında piknikçiler olmayınca, piknikçilerin artıklarıyla beslenen sokak hayvanları da yiyecek bulabilecekleri bölgelere gitti.