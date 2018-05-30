Çamlık kirletiliyor

Türkiye'nin ilk Milli Parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na iftar için giden ailelerin, yedikleri ve içtikleri gıdaların kaplarını masaların üstüne ve yerlere olduğu gibi bırakması tepkileri de beraberinde getiriyor. Piknik alanına atılan çöplerin oluşturduğu çirkin görüntülere son vermek isteyen Yozgat Belediyesi ve İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilen 9 personeli, Yozgat Çamlığının temizliği için görevlendirecek. Yozgat Belediyesi olarak çamlığın korunması ve kirletilmemesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, Ççamlığın temizliği için TYP kapsamında istihdam edilen 9 personelin Cuma günü itibariyle görevlendirileceğini söyledi. Piknikçiler tarafından kirletilen ve temizlenmeyen çöplerin Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda çirkin görüntüler oluşturduğunu vurgulayan Kılınçaslan, -"Çamlığın Yozgat için çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Buranın bakımı ve temizliği konusunda vatandaşlarımızın özen göstermesini istiyoruz. Biz belediye olarak özen gösteriyoruz ama bazı vatandaşlarımız aynı özeni maalesef göstermiyor. Ramazanda iftarını yapan vatandaşlarımız yiyip içtiklerini toplayıp temiz bir şekilde Çamlığı bırakması lazım. Cuma günü itibariyle de TYP kapsamında alınan personellerimiz Çamlıkta göreve başlayacaklar. Ramazan sonrası vatandaşın piknik sezonu da açılacak onlara temiz ve nezih bir ortam sunacağız. Biz onlardan sadece şunu istiyoruz. Çamlığı nasıl bulmak istiyorlarsa öyle bıraksınlar. Çamlık bizim tek milli parkımız bunun değerini bilelim" dedi.

