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Çamlık Kafe tamam

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı eteklerinde yer alan Fatih Tabiat Parkı içerisindeki Cevdet Dündar Göleti kenarına yaptırılan Kafe hizmete hazır hale getiriliyor.

Çamlık Kafe tamam

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı eteklerinde yer alan Fatih Tabiat Parkı içerisindeki Cevdet Dündar Göleti kenarına yaptırılan Kafe hizmete hazır hale getiriliyor.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Çamlık Kafe tamam

Kafeteryanın yapım işi tamamlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, gölet kenarında bulunan kafeteryanın tamamlanarak, belediyeye teslim edildi. Kafeteryanın işletmeciliğini de Yozgat Belediyesi’nin yürüteceği bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Çamlık ta yeni ve güzel bir tesis daha hazırlıyoruz. Çamlık Göl Kafeyi çok yakında hemşerilerimizle buluşturacağız. Yozgat ta güzel şeyler oluyor ve olmaya devam edecek’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE’nin Ilk Milli Parkı Yozgat ÇamlığıFatih Tabiat ParkıCevdet Dündar GöletiKafeOrman Ve Su İşleri BakanlığıYozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan
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