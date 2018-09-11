Çamlık Kafe tamam

Kafeteryanın yapım işi tamamlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, gölet kenarında bulunan kafeteryanın tamamlanarak, belediyeye teslim edildi. Kafeteryanın işletmeciliğini de Yozgat Belediyesi’nin yürüteceği bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Çamlık ta yeni ve güzel bir tesis daha hazırlıyoruz. Çamlık Göl Kafeyi çok yakında hemşerilerimizle buluşturacağız. Yozgat ta güzel şeyler oluyor ve olmaya devam edecek’’ dedi.