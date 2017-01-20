Çamlık ‘HGS’li olacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Dokuzuncu Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, kurum olarak Yozgat’ta yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aktardı.

Erdem Karaağaç, Türkiye’deki tüm milli parklara kurdukları HGS adlı sistemin Yozgat Çamlık Milli Parkı’na da kurulacağını belirterek, söz konusu sistemde araçların parka direk gireceğini ancak çıkarken ücret yazılacağını söyledi.

Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, HGS sisteminin otoyol ve köprülerde uygulanan sistemin benzeri olduğunu ifade ederek, “Böylece milli parkımıza giriş ve çıkışlar daha kontrollü ve seri yapılmış olacak” dedi.

Erdem Karaağaç, Çamlık Milli Parkı’nın işletmeciliğini Yozgat Belediyesi’nin yapacağını ve iki kurumun protokol imzaladığını da dile getirerek, ücret tarifesini Yozgat Belediyesi’nin belirleyeceği bilgisini paylaştı.