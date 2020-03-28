Çamlık boşaldı

YOZGAT'ta park ve mesire alanları kullanıma kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Milli Parkı ve diğer mesire alanlarını kontrol etti. Buralarda piknik yapan vatandaşa rastlanmadı.

Otobüs firmaları da şehirler arası seferlerini geçici olarak durdurdu. Bir firma, Valilikten onay alacak yolcular için Ankara'ya günde iki sefer düzenleyecek.

Otobüs işletmecisi Kemal Sümer, tüm firmaların seferlerini durdurduğunu söyledi.

Mustafa Karaca da saat 17.00'den sonra Valilikten izin belgesi olmayanların yolculuk yapamayacağını ifade etti.