ÇAMLIK BiTKi VE KUŞ ZENGiNi

Bitki ve kuş zengini olan Yozgat Çamlığında çekilen fotoğraflar, Tarım Orman Bakanlığı, Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ‘Yozgat Çamlığı Milli Parkı Kuşları ve Ağaçları’ adıyla Noavada Alışveriş merkezinde sergilendi. Sergi, alışveriş merkezi müşterilerinin ilgisini çekti. Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Galip Akın, yaban hayatının tanıtılmasında, anlaşılmasında ve doğanın korunmasında, milli parkların öneminin tartışılmaz olduğuna dikkat çekti. Akın, 1958 yılında ilan edilen ilk milli park olan Yozgat çamlığının, step öjetasyonunun hakim olduğu, karaçam türü niteliğinde bir orman olduğunu hatırlattı. Akın, ‘’Yozgat Çamlığı 400-500 yıllık karaçam ağaçları, kuş, sürüngen, memeli, kırmızı orman karıncaları ile önemli bir faunaya sahiptir. Yozgat çamlığı, içerdiği biyoçeşitlilik, yöredeki doğal dengenin sürekliliğinde, yöre insanının bedensel, ruhsal, bilişsel salığı, sosyalleşmesi, doğa sevgisinin oluşmasında oldukça önemlidir’’ dedi.

Prof. Dr. Akın, 266,9 hektarlık alanı kaplayan çamlığın, 1350 ila 1640 metre arasında bir yüksekliğe sahip olduğunu, İç Anadolu steplerinde yaşamış, doğal yaşlı, Kafkas Çamı da denilen Karaçam ormanlarının son kalıntıları olduğunu söyledi. Akın, Karaçamların önemli özelliğinin, bazılarının 400-500 yaşlarında, en büyüğünün 4 metre 90 santim olmasına rağmen, hala tohum verme, büyüme yeteneğine sahip olması olduğunu anlattı. Akın, ‘’Bitki türleri arasında karaçam, sarıçam, toros sediri, mavi ladin, katran ardıcı, bozardıç, meşenin 4 çeşidi, ıhlamur, alıç, ahlat armudu, titrek kavak, geyik elması, çakal eriği, yaban kirazı olarak adlandırılan mahlep, bedem, akasya gibi ağaçlar dahil toplam 216'nın üzerinde bitki türü bulunmaktadır. Bunun 28 türü yöreye özgü endemik türdür. Toplam 72 kuş türü bulunmaktadır. Çamlık şehrin farklı bölgelerinde bulunan 74 ayrı çeşmeye su kaynağı olmuştur. Geçmişte halkın yaz sıcaklarında kar ihtiyacını karşılayan 16 ayrı kar kuyusu bulunmaktadır. Bunun iki tanesinin içi temizlenmiş durumdadır’’ dedi.

