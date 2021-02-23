Çamlığının gizemi

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı, Orta Anadolu’nun ortasında, karaçam bitki örtüsüyle kaplı bir piknik alanı olarak bilinir. Ancak, araştırmacıların, gezginlerin, ilgililerin dışında pek bilinmeyen birden fazla özellikleri, hikayeleri de mevcut. 500 ila 700 yaşındaki doğal çam ağaçlarının bulunduğu çamlığın eteğinde kurulan Yozgat şehrinde yaşayanlar, bu mekanı evlerinin bahçesinden farksız görüp, farklı amaçlarla da kullandığı elde edilen bulgularla kanıtlandı. Buzdolabının henüz keşfedilmediği dönemlerde, kışlık yiyeceklerini ‘kiler’ adı verilen karanlık, serin odalarda saklayan yöre halkı, peynir, tereyağı, meyve gibi gıda maddelerini korumak için çamlığın soğuk oluk denilen bölgesinde açtıkları çukurlarda muhafaza etmeye çalıştıkları tespit edildi. Salep, süt ve makinalarla yapılan dondurma, Yozgat’ta kış aylarında çamlıkta açılan kar kuyularında biriktirilen kar ile hazırlanıp, yaz aylarında satışa sunulduğu biliniyor. Orman içerisinde tespit edilip, koruma altına alınan kar kuyuları turistleri bekliyor. Bir rivayete göre, Kerem Aslı’yı ararken Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde dinlenmek için durduğu, çamlara bakarak, ‘’Bu çamlardan çamlar yetişsin, aşıklar kavuşsun, sarışın mavi gözlü çocuklar olsun’’ diyerek diktiği çamların, Avşarlar ve Çapanoğlu ailelerinin korumasıyla günümüze kadar ulaştığı da rivayet edilir. Kerem tarafından dikildiği belirtilen, birisi Kerem’i diğer dördü Aslı’yı temsil eden 5 çam ağacı koruma altında bulunuyor. 1600 rakımlı çamlığın zirvesinde Doğu Disiplini kayak müsabakaları da yapılırdı. En son 1976 yılında yapıldı. Sonraki yıllarda yeterli karın düşmemesi nedeniyle kayak sporu da unutuldu. Zirvedeki doğal pist halen duruyor. Yozgat Orman İşletmesi tarafından koruma altına alınan yuvasına her iki yılda bir gelen, Yozgat Çamlığı ile birlikte Beynam Ormanı, Meriç Deltası, Ilgaz Dağları, Eskişehir Türkmen Baba Dağları'nda yaşadığı bilinen halk arasında 'Anadolu kartalı' veya 'Yozgat kartalı' olarak da adlandırılan Şah Kartalı da çamlık semalarında belirli dönemlerde boy gösteriyor. Çamlıktaki yaşlı ağaçların gövdelerinde oluşan yosunlar, krem yapılarak özellikle diz ağrılarının tedavisinde kullanılıyor. Çam kozalakları ise düştükleri çamın altında yeniden tohumlanıp, filiz vererek, çamlığın sürekliliğini sağlıyor. Soğuk suları, birbirinden farklı bitki örtüsü, hayvan türleriyle Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde yer alan Doğa Eğitim Merkezi’nde, il sınırlarında yer alan yaban hayatının, biyolojik çeşitliliği sergileniyor. Ziyaretçiler için Otel, özel konuklar için Orman Evi, günübirlik ziyaretçiler için Kafeterya da çamlıkta hizmetini sürdürüyor. Piknik alanları dışında çamlık içerisinde yürüyüş ve bisiklet sporları için de parkur yer alıyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)