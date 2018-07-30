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Çamlığa TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK’ın desteğiyle Bozok Üniversitesi’nin katkılarıyla yapılacak olan ‘Doğalab Doğada Sorgulama Temelli Bilim’ projesi başvurularının başladığı bildirildi.

Çamlığa TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK’ın desteğiyle Bozok Üniversitesi’nin katkılarıyla yapılacak olan ‘Doğalab Doğada Sorgulama Temelli Bilim’ projesi başvurularının başladığı bildirildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Çamlığa TÜBİTAK Projesi

Proje kapsamında 24 sekizinci sınıf öğrencisi ve 12 öğretmen adayı Yozgat Çamlığı Milli Parkı’n da 7 gün sürecek kampa alınacak. Projeye farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi, araştırmacı ve eğitmen de katılarak destek verecek. Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Gülşah Sezen Vekli’nin yürütücülüğünü yaptığı “Doğada Sorgulama Temelli Bilim” projesi, doğada sorgulama temelli bilim etkinlikleriyle öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bir bakış açısıyla algılamaları, bilime ve bilim insanına merak ve ilgilerinin artırılması ve sorgulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlıyor. Öğretim üyesi Gülşah Sezen Vekli, proje kapsamında 24 ortaöğretim 8. sınıf öğrencisi ve 12 Fen Bilgisi öğretmen adayının Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda kampa alınacağını, kamp süresince katılımcıların ve eğitmenlerin Galata Çamlık Otel’de konaklayacaklarını söyledi. Vekli, “Bilimsel araştırma; doğada yaşanan olayların sırrını çözmeyle ilgili sorgulama yaparak kanıtlar toplama sürecidir. İçinde yaşadığımız ve sürekli etkileşim içinde olduğumuz doğa aynı zamanda bir açık hava laboratuvarı olma özelliği taşır. Bu bağlamda “Doğa_Lab: Doğada Sorgulama Temelli Bilim” isimli proje; gizemi, doğada yaşanan olaylara uyarlayarak bilimi eğlenceli bir öğrenme/keşif etkinliğine dönüştürmeyi hedeflemektedir” dedi.

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