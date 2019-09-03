Çamlığa hayran kaldılar

1958 yılında ilan edilen ilk milli park olan Yozgat çamlığının, step öjetasyonunun hakim olduğu, karaçam türü niteliğinde bir orman olduğu kaydedildi. Yozgat Çamlığında 400-500 yıllık karaçam ağaçları, kuş, sürüngen, memeli, kırmızı orman karıncaları ile önemli bir faunaya sahip olduğuna dikkat çekildi. İçerdiği biyoçeşitlilik, yöredeki doğal dengenin sürekliliğinde, yöre insanının bedensel, ruhsal, bilişsel salığı, sosyalleşmesi, doğa sevgisinin oluşmasındaki önemine dikkat çekildi. 266,9 hektarlık alanı kaplayan çamlığın, 1350 ila 1640 metre arasında bir yüksekliğe sahip olduğu, İç Anadolu steplerinde yaşamış, doğal yaşlı, Kafkas Çamı da denilen Karaçam ormanlarının son kalıntıları olduğunun altı çizildi. Bitki türleri arasında karaçam, sarıçam, toros sediri, mavi ladin, katran ardıcı, bozardıç, meşenin 4 çeşidi, ıhlamur, alıç, ahlat armudu, titrek kavak, geyik elması, çakal eriği, yaban kirazı olarak adlandırılan mahlep, bedem, akasya gibi ağaçlar dahil toplam 216'nın üzerinde bitki türünü, çamlığın bünyesinde barındırdığı ifade edildi. Bunun 28 türü yöreye özgü endemik tür olduğuna dikkat çekilip, toplam 72 kuş türünün bulunduğuna vurgu yapıldı.