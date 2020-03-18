Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86778
ALTIN
316.923
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7659
EURO
7.0410

Camiye giden vatandaşlar namazı tek başına kıldı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamasıyla birlikte Yozgat'ta camiye giden vatandaşlar kurala uyarak namazı tek kıldı. Öğle namazını kılmak için Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisine gelen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı tedbirlere uyarak namazı tek kıldı. Namaz kılan cemaatten Davut Yozgatlı, devletin altığı tedbirlere uymak gerektiğini söyledi. Davut Güçlü de koronavirüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında namazı camide cemaatle değil de herkesin tek tek kıldığını belirtti.

18 Mart 2020 Çarşamba 03:34
Camiye giden vatandaşlar namazı tek başına kıldı
version="
Anahtar Kelimeler:
Camiye Giden Vatandaşlar Namazı Tek Başına Kıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DESTAN YAZDILAR
DESTAN YAZDILAR
Açıkel, bunu da yaptı!
Açıkel, bunu da yaptı!
DEZENFEKTEYE DEVAM
DEZENFEKTEYE DEVAM
Hazırlık toplantısı yapıldı
Hazırlık toplantısı yapıldı
Özdemir, veda etti
Özdemir, veda etti
Ağaçlandırma başladı
Ağaçlandırma başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim