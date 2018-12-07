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Camiye çocuğunla gel

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, TOKİ Cami’nde cemaatle buluştu. Cemaate önemli mesajlar veren Müftü Sezik, çocukların camiye alıştırılmasının ebeveynlerin elinde olduğunu söyledi.

Camiye çocuğunla gel

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, TOKİ Cami’nde cemaatle buluştu. Cemaate önemli mesajlar veren Müftü Sezik, çocukların camiye alıştırılmasının ebeveynlerin elinde olduğunu söyledi.

07 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Camiye çocuğunla gel

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Camide çocuk sesi vatanımın neşesi’ projesini hayata geçirdiğini hatırlatan Müftü Sezik, çocukların ve hanımların camiye alıştırılması gerektiğinin altını çizdi. Sezik, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı camilerde daha sık görmek istiyoruz. Bu konuda siz ebeveynlere büyük gayretler düşmektedir. Biz din görevlileri olarak manevi yönden gençlerimizin gelişimi için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz. Gerek cami içerisinde gerekse cami dışında gençlerimiz ve çocuklarımızın milli ve manevi bir birey olarak yetiştirilmesi için herkes üzerine düşen görevi yapmakla yükümlüdür’’ dedi.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, her Cuma Çapanoğlu Cami’nde sabah namazı buluşmalarını gerçekleştirdiklerini, bu buluşmalara tüm Yozgatlıları bekledikleri sözlerine ekledi. 
 

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