Camiye çevre düzenlemesi

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, tarihi özellik taşıyan, hiçbir şekilde mimarisini bozmadan Şeyh Yakup Merkez Cami çevre düzenlemesinin yapılmasına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Görünüm açısından görsel bir estetiği öne çıkarmaya yönelik restorasyon ve çevre peyzaj düzenlemesi için tasarımlar hazırlattık, Projelendirme işlemlerimiz devam ediyor. Halkımızın da görüşlerine proje taslaklarını sunularak, fikir alışverişinde bulunmak amaçlı çizdirmiş olduğumuz Şeyh Yakup Camiimizin bire bir ölçülendirilerek yapılan çalışmayı paylaştık. İkinci proje çizimi de ilerleyen zamanda paylaşılacaktır’’ dedi. Ünal, gelecek öneriler, tepkiler sonucunda projenin son şeklinin verilerek, uygulamaya konulacağını bildirdi.