Camiye bakım yapıldı

Yozgat’ın Derbent Köyündeki Mehmet Efendi Camiinin genel bakım ve onarımları yapılıp, ibadet hizmetine daha uygun hale getirildi. Merhum Mehmet Topuz tarafından 1990 yılında Boğazkale yol güzergahına yaptırılan 100 cemaatin aynı anda ibadet etme imkanı bulabildiği köyün ikinci camisi geçen süre zarfında onarıma muhtaç hale geldi. Çevredeki ağaçların da yoğunluğuyla caminin daha iç kesimde kalan caminin yolcular tarafından fark edemediğini belirten Ahmet Topuz, babasının hayrına hayır katarak, tamirat ve güzelleştirmenin yanı sıra bir de minarede yaptırdı. Mevcut camiye çelik yapımı minarenin ilavesiyle, cami daha görünür hale getirildi. Tek şerefeli olarak yapılan minare cami ile birlikte Derbent Köyüne bir başka güzellik ve görümüm kattı. Mevcut yapının gerekli bakım onarımı ile yapılan çalışmalar kapsamında, çevre duvarı, çevre düzenlemesi, abdesthane gibi bölümlerin ilavesiyle ibadet hizmeti için daha rahat bir ortam sağlandı.