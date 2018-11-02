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CAMiLERi iNCELEDiLER

YOZGAT Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, İstanbul ve Edirne'deki tarihi camileri inceledi.

CAMiLERi iNCELEDiLER

YOZGAT Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, İstanbul ve Edirne'deki tarihi camileri inceledi.

02 Kasım 2018 Cuma 09:32
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CAMiLERi iNCELEDiLER

Bitirme konusu ‘cami projeleri’ olan öğrencilere yönelik düzenlenen teknik gezide, İstanbul’da bulunan tarihi camiler, Marmara İlahiyat Fakültesi Uygulama Cami, Kahramanlar, Şakirin, Sancaklar Camileri ve Edirne’de bulunan tarihi camiler gezildi. Öğrenciler, tarihi camilerin teknik ve mimari özellikleri konusunda aldıkları bilgiler doğrultusunda, görerek, incelemelerde bulundular. 

Anahtar Kelimeler:
CAMiLERi INCELEDiLER
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