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Camilerde Buluşuyoruz projesi

ÇAYIRALAN İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile işbirliği yaparak, ‘Camilerimizde Buluşuyoruz!’ projesini hayata geçirdi.

Camilerde Buluşuyoruz projesi

ÇAYIRALAN İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile işbirliği yaparak, ‘Camilerimizde Buluşuyoruz!’ projesini hayata geçirdi.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Camilerde Buluşuyoruz projesi

Proje ile çocukların dini değerlerini ve camii alışkanlığı kazanmasına yönelik farkındalık oluşturmak, çocuklara camiyi sevdirme doğrultusunda yapılan çalışma ilgi gördü. Şube Müdürü Ahmet Karakaş, cami görevlilerinden proje hakkında aldı. Camide her kılınan vakit namazı için bir kupon kazanan öğrencilerin bu kuponları biriktirmeleri istendi. Öğrencilerin biriktirdiği 50 kupona futbol topu, 60 kupona basketbol topu, 100 kupona lisanlı forma, 150 kupona bisiklet gibi çeşitli hediyeler kazanacakları kaydedildi. Öğrencilerin camiye gitme alışkanlığı kazandırmaya yönelik yapılan projeye katılımın yoğun olduğu kaydedildi. 

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