ŞEFAATLİ ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğünce konferans düzenlendi. Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen konferansa Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, İlçe Müftüsü Nazım Aksever, din görevlileri katıldı. Kaymakam Günlü, camilerin, insanı manevi huzura kavuşturmanın yanında, dini ve milli değerlerimizin, vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekânlar olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti Yeşilyurt Cami İmam Hatibi Şükrü Pala tarafından yapıldı. Müftümüz Nazım Haksever’in konuşmasının ardından Vaiz Sinan Şen, geçmişten bugüne rehberlik ve önderlik eden hocalar hakkında sunum yaptı.