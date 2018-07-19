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Camiler onarılıyor

YOZGAT’ta restorasyona alınan tarihi camiler geçici olarak ibadete kapatılarak onarılıyor.

Camiler onarılıyor

YOZGAT’ta restorasyona alınan tarihi camiler geçici olarak ibadete kapatılarak onarılıyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Camiler onarılıyor

Yozgat il merkezi ve ilçelerde bulunan tarihi camiler, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor. Restorasyon kapsamına alınan camiler, çalışmalar tamamlanana kadar geçici olarak ibadete kapatıldı. Bu kapsamda Çandır Merkez Cami, Nakıpzade Cami, Tekke Arapdede Cami, Fatih Cami ve Tekke Yenicesi Köyü camii restore ediliyor.

Başlatılan restorasyon çalışmalarıyla camilerin yıpranan bölümleri orijinal tarihi dokusuna sadık kalınarak onarılıyor. Restorasyon çalışmalarının ardından camilerin iç tefrişatlarında da yenileme yapılarak, yeniden ibadete açılacağı bildirildi.

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