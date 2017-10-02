-Camiler, kutsal mekanlardır

Camiler Haftası nedeniyle yazılı açıklama yapan Yıldız, Camilerin, geçmişte olduğu gibi, din hizmetinin dışında da topluma sosyal hizmet sunan mekanlar olmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti. Yıldız, ‘’Kutsal mekanlar kadar, bu mekanlarda görev yapacak insanlar da önemlidir. Din insan içindir. İnsanlara ve nesillere din hizmeti sunacak olan din görevlileri de dini hayatımızda camiler kadar önemli yer tutmalıdır. Bu kutsal mekanlarda görev yapan güzel insanlar sunmuş oldukları dini tebliğ görevi sebebiyle Peygamberimizin varisleridir. Bu verasete büyük samimiyet ve özveri ile sahip çıkan iman ve gönül erleri tarihimizde ve milletimizin gönlünde önemli yer bulmuşlardır’’ dedi.